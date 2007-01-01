В Калужской области обломки беспилотника упали на четыре автомобиля
Инцидент произошел в ночь на пятницу, 6 июня, сообщил губернатор Владислав Шапша.
По его информации, силы ПВО сбили пять БПЛА на границе города Обнинска и Боровского района.
- Обломки одного из БПЛА упали на автодорогу, - пояснил Шапша. - По предварительным данным незначительно повреждены 4 автомобиля, пассажиры серьезных травм не получили.
На месте происшествия работают оперативники. Информации о возможном перекрытии дорог пока нет.