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В Калужской области обломки беспилотника упали на четыре автомобиля

Дмитрий Ивьев
06.06, 06:30
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Инцидент произошел в ночь на пятницу, 6 июня, сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его информации, силы ПВО сбили пять БПЛА на границе города Обнинска и Боровского района.

- Обломки одного из БПЛА упали на автодорогу, - пояснил Шапша. - По предварительным данным незначительно повреждены 4 автомобиля, пассажиры серьезных травм не получили.

На месте происшествия работают оперативники. Информации о возможном перекрытии дорог пока нет.

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