В Калуге 16-летний подросток за рулем машины сбил 13-летнего мальчика

Полиция сообщила подробности о ДТП, которое произошло в деревне Лихун днем 1 июня.

По предварительной информации, подросток сел за руль ВАЗа и сбил школьника, находившегося у края проезжей части в 1-м Молодежном переулке.

Пострадавшему понадобилась помощь врачей.

Сразу после аварии водитель уехал с места происшествия, а потом уже вернулся без автомобиля.

На нарушителя составили несколько административных протоколов. Кроме того, родителям грозит штраф в 30 000 рублей за передачу машины ребенку.