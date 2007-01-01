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Происшествия

В Калуге 16-летний подросток за рулем машины сбил 13-летнего мальчика

Дмитрий Ивьев
04.06, 10:11
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Полиция сообщила подробности о ДТП, которое произошло в деревне Лихун днем 1 июня.

По предварительной информации, подросток сел за руль ВАЗа и сбил школьника, находившегося у края проезжей части в 1-м Молодежном переулке.

Пострадавшему понадобилась помощь врачей.

Сразу после аварии водитель уехал с места происшествия, а потом уже вернулся без автомобиля.

На нарушителя составили несколько административных протоколов. Кроме того, родителям грозит штраф в 30 000 рублей за передачу машины ребенку.

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