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Происшествия

Пешехода сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
04.06, 07:04
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Около 17:00 во вторник, 3 июня, ДТП произошло в деревне Жердево Сухиничского района.

По предварительной информации, человека сбил водитель автомобиля «Рено Дастер».

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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