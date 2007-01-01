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Происшествия

В Калуге сбили мотоциклиста

Дмитрий Ивьев
03.06, 15:50
0 496
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ДТП произошло около 12:50 во вторник, 3 июня, на улице Зерновой, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Недалеко от дома №22 столкнулись байкер на «Рейсере» и «Рено Дастер».

Информация о состоянии мотоциклиста уточняется.

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