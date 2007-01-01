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Происшествия

В Калужской области 18-летняя девушка на «Дэу» сбила12-летнего велосипедиста

Дмитрий Ивьев
03.06, 10:51
0 967
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ДТП произошло около 9 утра 2 июня в Кондрово на улице Кутузова.

По предварительным данным полиции, ребенок переезжал проезжую часть по переходу.

Пострадавшего школьника доставили в больницу.

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