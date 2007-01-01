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Происшествия

В Калуге косильщики повредили туи

Дмитрий Ивьев
03.06, 08:18
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Фотографии 2 июня опубликовали в официальном сообществе Правого берега в ВК.

- Косили около Губернского парка, испортили все туи, - рассказал местный житель.

Комментариев городских властей на этот счет пока не поступало.

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