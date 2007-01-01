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Происшествия

Жилой дом сгорел ночью в Калужской области

Дмитрий Ивьев
03.06, 08:10
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Около 4:00 во вторник, 3 июня, пожар произошел в селе Маклино Малоярославецкого района.

Огнем уничтожен частный дом на улице Центральной.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, никто из людей не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

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