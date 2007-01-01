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Происшествия

В Калуге гараж горел на улице Зерновой

Пожар произошел вечером 2 июня.
Дмитрий Ивьев
03.06, 07:58
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Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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