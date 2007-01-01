Афиша Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Лес загорелся в Калужской области
Происшествия

Лес загорелся в Калужской области

Дмитрий Ивьев
03.06, 08:55
0 212
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Лес загорелся в Калужской области

Пожар произошел в понедельник, 2 июня, рядом с селом Перемышль.

Пожар был низовым. Горела лесная подстилка на площади в 0,02 гектара.

На деревья огонь не перекинулся.

Для населенного пункта угрозы нет.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imd0bmVYN24zd1ZSdFJHSjk5bTYxcXc9PSIsInZhbHVlIjoiK1E5OCtVS2JwdGd5R2k1OGRId2RsU1BSbTJZNEpnM1NXdWRPeTBGYXIwK2JIdDVuaGRFSC80RmFpZzl6SFExcGhMcXVYN0tHbTUrOG8zOTg2QkQ2RFZqQXFoNnVad0dHZytkajhJSVpiN3Rac3lhMjFOUlFRMDh3RDdhUWREbkRQL1dkOHgxbkp4a0JLYVdRS3RpdkhUd1lyRW1vNHhFT0g0K005VVkzTVQ2c2Z5c1Q2Z2taS2pUOGdSQjkxeCtwVnNHVFVMTmxiWHc4ekt2bFQ2YUhZN2pReXNWQzNNZTRoOEpGZzZsdWFaUmM2bzdNVnR3b3B1VTJhbW9Lb0RVVTVwNXVPWGhmYXAvUFRTbUt5Z1JmeXRmeGVFR1lsOXRVQmRHSG5iK3N3dzBTOUp2UG54Nmh6c1JsaVk3anhObXdTbTNrQytZZzl6NmJWSzBrWFJwSW5lQjJ0QTEwa29WNE9CMkJjRlNlc2pqZFpNVEttSnAzWE9mTnFLaGdNdmZVRG1mM1Y4R01oK05RRjdHYXgxdDRlREw5eXdRTVQyU2d3d2t2Vm82amdVTHl2TTdUdGRBdSswRmVKRC9POHhXRyIsIm1hYyI6IjIzNDNmNjFlNGU1MWNjNzYxYjcwNzM2Mzk4ZWNjYTEyODJkYWI2ZDA2MzQ5YmU2MTUzYTc0NDZkOTgxNmQyZjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik83dCszeHZwcndQd0pYMlNIc0hGa3c9PSIsInZhbHVlIjoiR1FPamE2cmtqZzk0dnc1Y1NJZUZOdDBYVTBSL2hURG5XWlNLRExNT01yMjlNVzA0cmFkOURmQms2N3ZUeWdzczJpOHpLRXJ2a2hadFVXVjBhT24xTEFJMVhsSUZ4MjlQSEtrUjN3eWthdFN6djlhdEZFUlVZNk53TDJMcG1uVWxscFNmbkZGbmgyMU5LTXdra3ZFVzVneisrcTY3WDF4S3FqOFdOL2RoemxOOUQyRnQwbUI4bFdzWk5pM3ZHU1JNWEJOS0N0elB3SWhwN1pIK0Q0R0Z6RUxzSkI5REtYZVJRZ3lOU2p1NnBLZDJWa1RzUnExUzJ0cFBjRWs5K2cvbDZ5NUJ3Qi9vcW9hQmw3RitDLzg0YjFNYmo3UWdLdTBuSmVGeEp1RFFJVk4zRGhtM0ZUVWxhdXpTTDNHL2duNW1qRkZ4RUtWK0UvUlRkUWYrS1NCMGxnSmhpMkNHdEFxTzVTRm5wK1RoanlvNkxuSERWaDJBc1ppbENxbkY4cWk5a1F0OHR5Qi9kR0pwc0ZXNTVIMVF6V2dZMDhZZmx3dXFzRm5GL3ZnRytwZG1wazk4MDhHUWxhZ1ptbmxQZUFuK2pWdVBUdCs5OS9MVnhtTlJzcFpsbVhvU0hwZC9GeGR1MnhHQWhkdVlWc1JDSWlkQldNT2FUQjZ2b20xcUlWR2JRN2pjSzRKU25ZTUM1d0FGWkRmWFRUbHlhaG94ZHhBcHV1Z1VXSW5kOHRwQVo5cE9acDJORG1sM0QxS2c1WC9aeTE4cGk2M3BhVElqaDBuWUZoUU9Hd2hnemxBd2djb0Q1QmtwNHJxazl2NU1kVWQ0QjZaZHlNTmFMRE5xcnhWSiIsIm1hYyI6ImE4NjZmNGIxMzE2MmZlNGQ0ZDNkMmEyNmI4OTEyODA1MTY0NzlmYjQxOWNmZjE3ZmE2OTA0ZmQ2NzgyNTYxMDIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+