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Происшествия

В центре Калуги произошел пожар

Дмитрий Ивьев
03.06, 07:53
0 194
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В центре Калуги произошел пожар

Около 17:00 в понедельник, 2 июня, квартира горела в доме на улице Октябрьской.

Повреждена отделка кухни.

Как сообщили в ГУ МЧС по Калужской области, никто из людей не пострадал.

Причины возгорания пока не называются.

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