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Происшествия

В Калуге улица Гагарина встала в пробке

Дмитрий Ивьев
02.06, 17:17
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Днем в понедельник, 2 июня, затруднено движение со стороны Правого берега.

Очевидцы сообщают о ДТП перед перекрестком с улицей Королева.

Обстоятельства устанавливаются.

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