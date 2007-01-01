В Калужской области ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе М3 «Украина»

В полиции рассказали подробности о происшествии на 211 километре федеральной дороги.

Около 13:00 в воскресенье, 1 июня, 57-летний водитель «Киа Селтос» пошел на обгон и создал помеху автомобилю «Мицубиси». Водитель «Мицубиси», уходя от столкновения, выехал на встречную полосу и врезался в «Хонду».

Пострадали трое пассажиров «Хонды»: 15-летний подросток, 23-летний мужчина и 44-летняя женщина. Все они доставлены в больницу.