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Происшествия

Две иномарки столкнулись на въезде в Калугу

Дарья Джуманова
01.06, 12:22
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В субботу, 31 мая, около 15:00 на 8 километре трассы «Калуга-Орел-Верхняя Вырка-Нижняя Вырка-Правый берег» произошла авария. Об этом 1 июня сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, 64-летний водитель «Рено», двигаясь со стороны Верхняя Вырка в сторону деревни Рождествено, при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю.

Машина столкнулась с «Хавал F7», за рулем которого была 40-летняя женщина.

В ДТП пострадал водитель «Рено».

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