На поезд, ехавший через Калугу, обрушился мост
ЧП произошло 31 мая в 22:44 в Выгоничском районе. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Пассажирский поезд №86 сообщением Климов – Москва, который делает остановку на станции Калуга - 2, сошел с путей из-за подрыва моста.
В результате трагедии семь человек погибли, 66 пострадали, среди них трое детей. В больницы попали 47 человек, трое из них — в тяжелом состоянии, включая одного ребенка.
Для перевозки пассажиров поезда №86 Климов – Москва назначен резервный поезд №902 Брянск – Москва.