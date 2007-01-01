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Новость дня Происшествия

На поезд, ехавший через Калугу, обрушился мост

Дарья Джуманова
01.06, 10:04
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ЧП произошло 31 мая в 22:44 в Выгоничском районе. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Пассажирский поезд №86 сообщением Климов – Москва, который делает остановку на станции Калуга - 2, сошел с путей из-за подрыва моста.

В результате трагедии семь человек погибли, 66 пострадали, среди них трое детей. В больницы попали 47 человек, трое из них — в тяжелом состоянии, включая одного ребенка.

Для перевозки пассажиров поезда №86 Климов – Москва назначен резервный поезд №902 Брянск – Москва.

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