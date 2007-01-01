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В Калужской области произошло три пожара

Дарья Джуманова
01.06, 08:58
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Спасатели успешно ликвидировали возгорания в Спас-Деменске, Козельске и Малоярославецком районе. Об этом сообщило Главное управление МЧС по Калужской области.

В 15:30 вызов поступил из Спас-Деменска. На улице Кирова загорелась баня.

Второй пожар случился в 20:30 в Козельске. Огонь охватил нежилой дом на улице Паршина.

Пожар в Козельске
Пожар в Козельске

В три часа ночи 1 июня пожар вспыхнул в Малоярославецком районе, в деревне Чернолокня. Горела летняя кухня.

Во всех случаях обошлось без жертв.

Пожар в Малоярославецком районе
Пожар в Малоярославецком районе

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