В Калужской области произошло три пожара
Спасатели успешно ликвидировали возгорания в Спас-Деменске, Козельске и Малоярославецком районе. Об этом сообщило Главное управление МЧС по Калужской области.
В 15:30 вызов поступил из Спас-Деменска. На улице Кирова загорелась баня.
Второй пожар случился в 20:30 в Козельске. Огонь охватил нежилой дом на улице Паршина.
В три часа ночи 1 июня пожар вспыхнул в Малоярославецком районе, в деревне Чернолокня. Горела летняя кухня.
Во всех случаях обошлось без жертв.