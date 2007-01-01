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В Калуге 10-летний мальчик получил ожоги при взрыве баллончика с краской

Дмитрий Ивьев
31.05, 15:42
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Ребенок пытался достать его из костра, когда гулял с друзьями.

Об этом 31 мая рассказали в УМВД по Калужской области.

Полиция обнаружила информацию об этом в соцсетях. Там сообщалось, что мать ребенка может ненадлежащим образом исполнять свои обязанности.

Мальчик стоит на учете в ПДН. В субботу представители инспекции посетили семью.

- Установлено, что все необходимые условия для нормального роста и развития несовершеннолетнего имеются, - заявили в полиции.

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