В Калуге 10-летний мальчик получил ожоги при взрыве баллончика с краской

Ребенок пытался достать его из костра, когда гулял с друзьями.

Об этом 31 мая рассказали в УМВД по Калужской области.

Полиция обнаружила информацию об этом в соцсетях. Там сообщалось, что мать ребенка может ненадлежащим образом исполнять свои обязанности.

Мальчик стоит на учете в ПДН. В субботу представители инспекции посетили семью.

- Установлено, что все необходимые условия для нормального роста и развития несовершеннолетнего имеются, - заявили в полиции.