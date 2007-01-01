В Калуге 10-летний мальчик получил ожоги при взрыве баллончика с краской
Ребенок пытался достать его из костра, когда гулял с друзьями.
Об этом 31 мая рассказали в УМВД по Калужской области.
Полиция обнаружила информацию об этом в соцсетях. Там сообщалось, что мать ребенка может ненадлежащим образом исполнять свои обязанности.
Мальчик стоит на учете в ПДН. В субботу представители инспекции посетили семью.
- Установлено, что все необходимые условия для нормального роста и развития несовершеннолетнего имеются, - заявили в полиции.