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Пробка на выезде из Калуги собралась из-за ДТП

Дмитрий Ивьев
31.05, 12:46
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Фото: Калуга ДТП.
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Авария произошла в Анненках днем в субботу, 31 мая.

Затруднено движение в сторону Мстихино на подъездной дороге от трассы М3 «Украина».

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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