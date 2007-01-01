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Происшествия

Две «Лады» разбились в Калужской области

Дмитрий Ивьев
31.05, 08:07
0 1291
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ДТП произошло около 19:00 в пятницу, 30 мая, на трассе А108.

Автомобили столкнулись в районе Ворсино.

По предварительной информации, пострадали несколько человек.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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