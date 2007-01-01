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Водитель «Оки» погиб в аварии на дороге Калуга – Перемышль

Дмитрий Ивьев
30.05, 14:56
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Авария произошла в пятницу, 30 мая, сообщили в полиции.

По предварительным данным, 52-летний мужчина за рулем легковушки не справился с управлением. Машина вылетела в кювет.

Погиб сам автомобилист.

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