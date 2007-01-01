Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Медыни ночью сгорел гараж
Происшествия

В Медыни ночью сгорел гараж

Дмитрий Ивьев
30.05, 07:55
0 165
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Пожар произошел около 4:00 в пятницу, 30 мая.

Горела здание на улице Урицкого в районном центре.

В ГУ МЧС по Калужской области сообщили, что никто из людей не пострадал.

Причины возгорания пока не называются.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNqQWgvK1N2RUlhRy9lMytlZzYxYnc9PSIsInZhbHVlIjoiZFk5VHE0SGZCdU9FQ0lQSXpSRGcvdUNPbjhCNWVvZVN4cGxITGtNUHVOZ2FDdG9hem4rZmxPSmZQUllVVFdnYjh5VnRyMEFSbnBYbXhzRzRuL25YMHRUMFU3MzQ3N0xGWHdPVXNvdDJvWWdlY0lpVU9aZkdJYUxqRFJ4QmJ6RzNyQ1c5SnQyQlBiNlJnemRMWnYyRXRYS2NNaWJTaXUrVDJKdnIzbExKUXNLUzlBWXpDNXJyMStWUEpqU0pyY0JKSThkYmhlUzFtZE9adUxGYTl3cmxLUi8vMVRXU0xnd251c2JOMEttT2JkRWd5Y0ZZZWo0dVBuSDhmQnpyaFpJRmdkamZkUE5PU2VwbEpvTlFpR0NrMHhXckJIMENUZjBxZE50K28vdThFTlQ4Q2RPWHBHVndEY0oyVEV0NjhmcWt4cVdCWDlKSjV6NDlGZ3R2Q2xpbGhMN3AxWG5TZGttUzdDNWVKT2JpREN3eHQ2Mm5tdGFWc3NzYVBxWi9IWmlMNzBCb0FMNkFkalZyRjYxcnJLdXQxajA1T0QvVzBJU3BVd0dENGZoSGo5QjJYUndEamxQNGkwZlVGTE10dk94eCIsIm1hYyI6IjU2Zjk0MjU4MTc2MGM3NDVmZjM0ODc0MzU5ZTQ4NmI1NTU4ZmIyNzFkNjZkOTdiZjY0NmExNjRiMDkwYmIyZmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InVrSmJFUVo2SHk2RkU3U240aE12clE9PSIsInZhbHVlIjoiWVNLUVNYZ09ScnNkUndhcEU1dkRkSkFxbGN3T2d1QURZZHNacll4QWx1YTJINDVFN25uaVlMMElrbDMvbWhpemN1UjBEYWFSbE5pejdITTFKTXo0VmRYdk1PM0Y1c2dHQ1FKc2NWaVJkUVlRY2xTSlB1YlhBT2o1VjVLcDdyZDFzclZwQWc2OUhrTDhlakQ0ZE5LR3lrV2gxTHlKWThHYXlYeXRlUXBKVU93Sjd0aVI0OHAyS2tKTFFHMmY0UHhIYU5rSFZyUWpsc0VaK0t4ZTkrZVVPZTJHcFEzRGh4UkFmaDVnVk1iM1hQa1pyZFR5RndyRkloOXRiclJSOUt4aDBPRC9pd3ZlV3pHQ2pMMDRhOHZvbE9aKzFyWU4yZG9IYjliZHQyWVB2YVBVU2tkSkhBb3BFOEhLSlBGbTJRZUxkWmJtZEdkWEpnR2I0UFJCVTdyU2MrK3l6eXhKT0JYdWVDa0hFclV3NExBb1RYZ0pJYmV6eE5zSDQxUlRCWHpQN2l6TXU2cDFwMDZ1ZG9Scm9IWHJPbGovcS9uWC90R0t2QWVSSkdXeDJrM1dBM1N0K1AvT3hCZUtHejVCaC9lRFdMcTh1TDdaREtZdExScEJvQnd3VzdSaXBKUU52RHhNdVA2NlN0K2pNRmVMa3ErN3BhSzJqRFlzcWJ1a1gvZXFFUHJVaE15Yno1ZDNmb1J3TGlMWHhoNGgyT0J5NkVsUDJCdXNuOFMydmcvK2NsVUVqeXkwZlQxT2NObDBreEMza1JCWGZPcGl3SWhhUm85Q3BBZW5zMWZ2YWVBOE5WNm5wMFoxakZXd0VtSzkyMW9yVGVKYVNOQ1FMWW1IK0poMiIsIm1hYyI6ImI3YTVkODE0NzZjYzkyNmZiNzIyMmE1NDQ5OWJhMmZhNTI5ZGQ1MWMxYzE0YzRmMGM4NDRlZDk1NWNmYmQ1MWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+