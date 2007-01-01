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Происшествия

В калужском лесу нашли ручную гранату

Дмитрий Ивьев
30.05, 07:23
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Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в Юхновском районе, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Граната РГД-33 находилась в лесу рядом с деревней Рыляки.

Спасатели обезвредили боеприпас.

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