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Происшествия

Строящийся дом сгорел в Калужской области

Дмитрий Ивьев
29.05, 13:47
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Утром в четверг, 29 мая, пожар произошел в деревне Новоскаковское Дзержинского района.

Сгорел деревянный сруб.

Никто из людей не пострадал, рассказали в региональном ГУ МЧС.

Причины пожара устанавливаются.

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