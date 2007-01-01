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Происшествия

В Калужской области опять закрывали воздушное пространство

Дмитрий Ивьев
29.05, 08:16
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Ограничения в аэропорту «Калуга» вводились рано утром в четверг, 29 мая.

Об этом рассказали в Росавиации.

Спустя час запрет на взлет и посадку был снят.

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