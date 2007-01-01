Афиша Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге авария произошла на улице Королева
Происшествия

В Калуге авария произошла на улице Королева

Дмитрий Ивьев
29.05, 10:03
0 450
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Утром в четверг, 29 мая, в районе дома №4 столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительным данным, один из участников происшествия неудачно выезжал с парковки.

Точные обстоятельства устанавливаются.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkpRQ1VkWkx6MzRrMWJIY3QvWW9yTHc9PSIsInZhbHVlIjoiQlo4Y3JWWHVkYUk2NCtIWVh6NWR2NUtlNk4vNE4yTFNrWDZzU21jdlBSZWVKU0xjSCtHcC9QcnZ6ek1NZXM5U2VzMXhQRTZwV2N6RWZQckZYcUgreThHaXF2a0RHd2svTHN2OVFCZjdxY2hoRjg0R0ZQcjBqaVRFZGYyN0JybW1jMG5HNWR1NFBrb1oxbDMxSjI0SXlZMDNwc1J6SjRrR1hsV2tGZ3NlMzdCa3JUU3IxY05NakZRQm9uM2FxMUxVME82Rnc0VGNyaFNBWExYNERDSWREdjNvWFNPZGlLZ2QveW5ZK1FDUUZoZEc1TlQ1V3NpRitFTklJa25oWVRpdldqODZLeXZOS2g0eVJEdGlBZnZ0WCs5S0ExT0hhU29BQVRQSHZRbld5MTJVb0ZsamFjUmd5N1MrUnJ6OEhMM24xaXNEbWNSa1d2YkdmdU9aRjRzQVI0Qk5saDJ2MkMzWnJkYkZqZjdiZU1yRGRKNE5YNjk5KzJpaHJSMjcyTDNnV1RiSXdkV0haaHBVMnRPZXVxRzgrL3BOVFRwZSt4UFBiNmFJaUJlUVFKMFBDeGhzWTlnR1FPVjUreVJmTzFRUCIsIm1hYyI6IjA0YTEyNjc4N2MzMGU1YmM1ZWU0NGYxYTE4ZWIzNWFkMWY1NzQ2OTk4ZDJhZTE3OWE3NWMxMzQ5ZDNhZWQxYjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjVwQWZKaEVKdVExdWZEU00xdE1yTmc9PSIsInZhbHVlIjoieU5TSEpiVzZhZ3RpaDBWUHdXUVJibkYyTldBOTVFRzVyblRVTW15UVRCSkdhdTVOQmJGaERkUkJnTFpxbnlQRVpSSDZ4bTJuakZjamx1OVQ1Nk0yWlphdmxBUDlOQ1RibDltdzJ5blBGTkZ6RWU3TEFaa3FNVE9pQ1RMRTBVc1ROQks4M0tBdFdZbEY3d0VDSC92cTMyU29DazA4SHRMOXFwZ0poNXVvVnIvZU0yaWJBLzJFMXpYcVZCNmRLVmhYNzNnaFNaREM0TUpBVVhnUDE1dGtQOXErMStBMDI0T2ZlS0NRVXgvQXpXbnhyQURnZHhrZGUwNG80TWRMVmxSK3NqYVh5aXNQdy9QTDQ0ZVQ3NUkzRFRjSGFKRzdMTURha09iS21NZ0s4RDdacWs5UFRVd2FTVks3Sm5xRWFwbyt2RnU2L0JsTjR2cWZRSGZQMG5FY3hCK3dZRW01VHIybVBkVDhHNWRJcEpmZzVNaWppcWZkSk8wcmtBd2huUkZlRzQyUW9Ra1VMVUtvQ1BQbnBnWXVibit4dzRYTkhidmMrUHgvSHpraTJuMGdFYlFhL240ZlVXVHRTWTJDZzBXaVE2QVFkc2VyZE9CcTNHa2l1bytlZ0cwVk1GUkJJNVVleHoycE1wTHB2Mzh0Tjk2Z0JxSG1ZV2c2Y1dub1JEK1BRaGREM1RTWFZ2S2FGTDZoQkgzOVdHQkUrWGF2bDZpZmVkaTlpbGs2elFkdkxteitkSFB5VGZBUFM2WUMvWFd2a0JkWnlsWG9jK3ZXUnpLN005bHBGZnpQK09NNG50cFNVTVlqcm5IMHQwNGZZd0hSZU1Nd2huQ3dWMnBkMGtELyIsIm1hYyI6IjNhNjFmYmU2NTFhMzBjNjk3ODA1NjgxNTNhM2UwNjIwMWZlOWUzMDgyNDYzYTQyNTQ4OTRkODU0NDYwZmUyYTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+