В Калужской области двое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП
В полиции сообщили подробности про аварию на дороге Калуга – Медынь в черте села Льва Толстого.
Легковой «Датсун» и УАЗ столкнулись там в 13:00 в среду, 28 мая.
По предварительным данным, 34-летний водитель легковушки двигался со стороны Калуги, выехал на встречку и врезался в «буханку».
Травмы получили шесть человек: водитель «Датсуна», его 29-летняя пассажирка, дети одного и пяти лет из этой же машины, а также двое мужчин из УАЗа. Всех доставили в больницу.