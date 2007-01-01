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В Калужской области двое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП

Дмитрий Ивьев
29.05, 10:44
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В полиции сообщили подробности про аварию на дороге Калуга – Медынь в черте села Льва Толстого.

Легковой «Датсун» и УАЗ столкнулись там в 13:00 в среду, 28 мая.

По предварительным данным, 34-летний водитель легковушки двигался со стороны Калуги, выехал на встречку и врезался в «буханку».

Травмы получили шесть человек: водитель «Датсуна», его 29-летняя пассажирка, дети одного и пяти лет из этой же машины, а также двое мужчин из УАЗа. Всех доставили в больницу.

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