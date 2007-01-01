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Происшествия

В Калуге сгорела квартира на улице Зеленой

Дмитрий Ивьев
29.05, 09:00
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Пожар произошел в ночь на четверг, 29 мая, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Жилое помещение полностью выгорело.

По предварительным данным, есть пострадавший. Информация о его состоянии уточняется.

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