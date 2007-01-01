Афиша Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге ночью сгорела церковная лавка
Происшествия

В Калуге ночью сгорела церковная лавка

Дмитрий Ивьев
29.05, 09:56
0 821
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Около 2:30 в четверг, 29 мая, пожар произошел на улице Андрея Алешина на Правом берегу.

По предварительной информации регионального ГУ МЧС, никто не пострадал.

Причины возгорания пока не называются.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
67%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InRUVUFNcHZRU0VGVkFJcTBrV21NdXc9PSIsInZhbHVlIjoibW1WUEVlMHVZUUNNd3J5OHFMcXRmMkdDTFVZeVNHSlpUa3EwVzliVjVPTzNGcUgvUVgxYmZ0cG1hS3YvYnlIa2R1M2Q5VVNXZG5aK1RESm00RktVUlBrRld2MDlOMlR2UEphSTJHZWI5T2d1cTFPZ1N5R0VZZzB1QzR1UTE3U3JQdS9NRzlxTXo1Q1A2OTdmSUpsaGI3VG5OeUtoamN0YXpPMFpNRTNaeG1PYlVwMGpyUk5XUzNRK1dLaXZnTlZoWlY4MmNiWjZwcVJCRXZiR2EyMHJtUDNGUTZSV3g3Ti9yU0p4cWFWQm1iQWlSMmRqbHVMbkd2dTUyWFlyczNZVlY3MlF3eXg4MmdISTJyMGpmL25PSnl3VFRPcnh3Uy9oTEtRM0ZZeDlCK01JMGpmcy9YeUZvNTdSOUNqSERScFlyNFdLTGpSdkpmL3RhT0pWZ3M3NkREUHJhWDNIaVdOcVBnNyswV0Y4WVBwSDJoemRTRE5iUUkzKzhrVytJQlNIbThETmRlL05pQXdzK2N5dEgyVGhqSnE4ekkvV2NrNmc2SFRiTFVqZWxTT0ZjY1BNMWk3Nk5JMEpDZlJTTzlxdiIsIm1hYyI6IjZlZWZhNTM1NmQ4YzdmNzYwYTdiNTFlNzRiMzUzNjZlZjQzNjdlY2MxY2Q3NThlOWE3ZTZjMDk4MTM0ZTg2ZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii9OUjYvcEZGN0lKclRRS0I5STd0SXc9PSIsInZhbHVlIjoieEJYdWlyOFoxUVRKekorczJWeW9DR0Uyek9lRVR4OGx6OW5oaWlEOVNOUzlFa1ZXbjdESFJxemJpTTBKZVBwZXdlL2dIL1lXaGxPVWhNdE1uejlCRE1KY3JFY3duL3lYeFIyTkM1cXlnQzg1RTZsMWxJMkl5RFlqTHFCWEUvdmkyQWJ1dUdtUnlONWE3eWRvRWdBZVd0YndiNlRZN1RFRUl1TkpjSVlBOTJkQnhySUVaM3VtKzQrYmVQOXBLVVpRUU96ZXlRZytuZzNWR2dOVVZNTUV4SmRtUVlMYUVlbzUycEFURjZPbS9HOFNLVmZGWGN1QVFHNHNSVkk3KzNyZnlwaXc2a0twbHVHQjNBanZtdldjMlFsTlBZVEpib3lBbTA3VHBHSHYyOUxjUVl3Rkp3WHVnZGJzZSttY1EveElIYkJoK3JRcWZXejJkdmdyK0FZVWp6YmZ2Z0IyVmVVM2F1blJrNlhFNmpteWZjS1FvUlUvSDNtdXZxbTVwSWw0ZTY3ditGVENsOUVYRUlGVWgzUktlT1lqaUhyMHQ0YmxyT2loUFNlZVd5eEFpUXFQOVNudXp6S3JrdWR3WXZUT0dkSHoxejYwc2dsS1JkUjJham1KVnJzSVpsV1FSUkRyWnE5cDdPa2NEb1NXaEFYcS91ZE40L3A0eUl6dWxJL3JRTmxHV3h4VjBJNmJha01scnlPMU1PeWtFYi9LcDlsb0hncFhFQXd0V25wMytrQjJjM0hwN2lrbThHTlU4cURUdVgzSDZGMk8rcmp2cGhzR25PSnA0enJVaGVUQ1RabEJBYk04ejJLK0xLZVlnZTJjOGJOc3kxNXVuR3Zjc3RCbSIsIm1hYyI6IjhjOWM5ZTY1NWIxOTIwY2UzNmJkZTExZWZmZmRmMzZmZWFiNjQ2NzQ3YjBlOGMyZThhOWEzYTcwYjM3NWRkNTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+