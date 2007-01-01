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Происшествия

Авария заблокировала въезд в Калугу

Дмитрий Ивьев
29.05, 09:23
0 927
Фото: Яндекс.Карты.
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Утром в четверг, 29 мая, ДТП произошло на подъездной дороге от трассы М3 «Украины».

Автомобили столкнулись в бору в районе Анненок.

В сторону города образовалась пробка.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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