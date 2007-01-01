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Происшествия

В Калуге сгорел жилой дом

Дмитрий Ивьев
29.05, 09:01
0 788
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Днем 28 мая пожар произошел на улице Багговута.

Выгорел одноэтажный жилой дом.

По информации ГУ МЧС по Калужской области, никто из людей не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

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