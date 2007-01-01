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Происшествия

Несколько человек пострадали в ДТП на дороге Калуга – Медынь

Дмитрий Ивьев
29.05, 08:51
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Около 13:00 в среду, 28 мая, в черте села Льва Толстого столкнулись УАЗ и «Датсун».

Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Причины аварии устанавливаются.

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