Афиша Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области пожар уничтожил цех по переработке древесины
Происшествия

В Калужской области пожар уничтожил цех по переработке древесины

Дмитрий Ивьев
29.05, 08:33
0 725
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Пожар произошел около 12:30 в среду, 28 мая, в Людиново.

Сгорел ангар, расположенный на улице Машиностроителей.

По данным спасателей, никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im85enROQXRITDhKUG9udUZ5R3hQalE9PSIsInZhbHVlIjoid2pub1AxY0xQNGhNTzNSTm1xaWFvMFVTd1d2akNLT2NBYmFGZHhlL2xuazFKQW9Gc0lRNG91MlUrTCtTcjFVN3pmT3Qwdm9yWHZQNEZRM0UwajJHZTJxNUQxcERxWXc1dWw5MVBtUVh2aTV0L3lRVDNyWm9oSy9rNVRWaTVwVHlLVlF5NlZyK29sbkl2R0V1N2Z3eVg1ME9EMGVRWmRhRFhuSDFtT24zSGFQRW1xNUJoN0NmczZYcU91UEYxdWg3RHJacklib1QrT1hEdXl2Yk15d1FLSWF4ZitRVmpEVE5xemllUWh1T29GSWpVSkQ4Q3VvVGIrci9taGhWTWVJbkFMc2NTMnFwZkNJUi9HTllnMmdiWW4xY1FCUWVBVzYzZEgrWjdyM3B6eDVNeWh1RVFwYmtLVzFmdUl3LzI4dXVUQmdmY0dyN0daOFc4R1RGcVlGdDVXUUlQdlpMSnBCZEhReGZtWjZoSjgwclQ2Z3U4UkRsK1U4K3Z6bFl4VGJZRHVoV2NDcXBZQWgvOG5LZGZRQS9oeENTZ0FSNzZNWlhxa1lGYUxEOU9teU5kU0VmWGxNYjNMdHhPSDdtSlFGeSIsIm1hYyI6IjUwZTkzZDdkODdlNzc4NzA4MmZiNjNiNWI4OTRjNGU0NGFmMTMxOWM1NjcxY2Q0ZjA2MWM0Yzg4NWVlZGM1NTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImxjVGJDSkw2cjU2OFhJbmZwS0J1RGc9PSIsInZhbHVlIjoiZklZZUlxYnNUeDFhL1lsSitGSURpVkVKNGp6bS93d3ZRMTNIUzZleUVNWjU5a2tPdVVTaFZLVTVYRm9XeTFDWmdVTlduTVFyZHo5NVlDYTk2VmwvYUh3M2Z3VVlnTmtiRDZaMy8vRzcxemhHZmdnUzExSzlXclZVMks0eThYYU44MG8zUXArb0dFTldwY1ova24yZEVmTUE5bU9JQnFPWUxMamx1UENjdkV4dExkNmExTTY3d2Jnb0xCekhnNUJ1dGhycUw2eXFUNHdoZVo2MVZnSUE1a2pKOWJxdXh3YmpqUm1OTndJVkUydFZ2ekVLK1g3N1pPa3IyaWZpd3U2eVVMSk5URG01Z3VNVlRNU3MxdGQwYnI3Y2hRTjB2dTdjUUh5SGxLU2xQQVJiMUFLcWwwUXA1U2RzcWdLL0FMVkdBdjJ2OGJLZXRoT3ZTcEkvSzNmQXlmcHphSU5CVXhwYWs1TXpRMnhjUktnU0ZVSDE3MTFEZENUZitGWXdncG5FNUphd0xoQWc1eHBhSXRwNW10VlJ1by9rU3lObTNGak13b0R3ZlJuMllHdDFFdVF4RnBwVkVsa0l3czFNRW94eFUwWDl1b2p0V3hmK3RIdWtXMlE5YU5MWENrY09HZWtJS0dnNW5UZ2xnOWNrMmltUm5tN0ZvV25tVWVyMHZLa2V3UW1rVGk5WlBxSWcxaGpBMkFndzNhS2FpbFRxaURVL3g3NUduc2pJN2JnVWpCZ3RRa1BIYzgwbTY4d0R0T1BCTzFva0hJN0hwb1A0TG9iRlBRM3ovbklYVStpRCtVelRjeCtHVjJ3eXh4bVpQbllrelc2UzhoSnhqcFlaajh4RyIsIm1hYyI6IjljNjJiZWM1MGZhMjZkM2Q3MmZiMDZhNWU2N2ExZWJmYTk3ZDQ0MzlmOTgxMDU2MGNlODBjMjdhZjg4YWRlM2MiLCJ0YWciOiIifQ==
18+