Афиша Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Дом сгорел в Калужской области
Происшествия

Дом сгорел в Калужской области

Дмитрий Ивьев
29.05, 07:30
0 675
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Пожар в деревне Куява Людиновского района произошел днем в среду, 28 мая.

Огнем уничтожено здание на улице Мальцевской, рассказали в региональном ГУ МЧС.

Данные о происшествии уточняются.

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijkwd29XM293T2FFZ0JONUhwMVRrZlE9PSIsInZhbHVlIjoiUXZieTFlOVNPYm1XR3hQMkhrRmRsL05Pa013VE9nUytqWm1KYVUrTlU3Q05OTFYwYVpaalIwcnpERlNsbXk4dVlOK3dFcHg4UUZUcUY4Y2JDS3dxaXNURDFqdWpVWFNvWUs3TWM0cWNMOGVRa0RjZ25MY3RMVWJGNGdsUW5YOWloZjdLZGlubXdtcjltQXNtSlJOY2I0a0pCaHRNNjloUlRBME04YzVQOVIxd2tGaTdLYVU5b2VPakNhR3lXVkx6T3NsSkpyQjhWY0VRNG9NOWhoRURpanhpNXYwTllBMXJPZnFSdmkwK1dIMzZJS0pqRnVPSUFwUTZLaEtCNVRnbkR1bnFWdEhJNERvRDRCSGliQ3F5dG5sRkljakcxSWREU3pUNWUrSThXVy9VS2JzRkFIRGU2aWZmN0tEZDY0SGxKQ1lkak8zL3JiZlJ2SkgyemhqMUNtY25jTDYzbGdLTFNqcnRDUFI4Y0xZeHdQbGJudHZmb3FHVThCY0x2eTY2bjhzRlVJamtyQVYvTERBMktqVHM3SVVMVGl4b2dJZ2ZoY2RUajJjWndpVWFUV2s4WTFZVHl2VGd3VW9aeWpsQyIsIm1hYyI6ImVlNjczN2U4Yzc0M2ZjMzE1NmUyNzFmOTVmMjFiMWMzZDY0ZjlkYWRlYzcyMGRiMDBjMzZhZDU4ZTY2MDQ2YWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InBnSmNGU045ak1QbGQyOFZPczJmL3c9PSIsInZhbHVlIjoiYUV4dHNNckZpQlhZd2ZTTU5rU2JrZmRMMDVKQmdXNFZPUWFVVVh6ditVT084UGJicTErV1U4L092bG0rbldqSTBCOGRscUsrajNSOUx2YmJoVnNMMVZqbEFBQ1d1Vy9zVHNjMnQ2MW9rcE5GNnNTaEtKWUQ1NGtCK2ZYemNEQ0VFcFd5eTNVM2ltOXRYaUZkeEtVOGl1NTVPV0R5RnR6TUtnd3JWQVNoZnV1TmNlMVhnZE91eFlaU1dlOFVocEl1eEVmQjhsM1VZNkY0aGVpZnY0MFNGQ084QjN4b1k2ekdEMlNQaGJyZktFTmE4ZEVmdXl1TUVQd3Q0STkvNjBFUjNzMVMwR2ZyclB0WFNBVFowN2d2NUZJY0puRFhjM2FpWG4yY3FpWERxWkg2L0VESWV5WGFKM1ozUEtPV0tkQTNnQWc4OFpDczdjcHp5SCs1dzlsVVJ1aVhaWXBhUStkSGpRWkEwZnRmYWZSaEhXQTNZcFpEWkNXbTAyWkl3OGVSM1p1aExyUXpiWjRla1J1NGhkQlZ2U0JTZ2dtS2ZlMXR3cG84WXl4N1RiNjRTMEFnK0poK2FRTXQ3VU5OZjl2RS8zT2lTcXV3L1V3ZGZEakd3YjQvOVlTdjhzZnQrK3ZtZXdhckwwNGRtWTg5Y0JNOTd3Yzc5cGJRb1dzTW9kRUhUSEFaaFlLTi9qUXdqeStnbEVhdnpXVHRobjdiY21oQTZsWG95amxLSjZqc3BMUzhtU3VDZGZqaXN3cithMFNlUFZ2UlpwQy9RYVVGNWUzc3NRZCtWdElHY0dRMFgrMCtvL3M4NjJWbjNDa2twcFBJd0J1QUxKM2tWd0oxWUExNSIsIm1hYyI6IjdkMDUxM2Q4MTYyN2M0YWQ1NzI0OGNmM2VmYTc5Mjg0OWIyNDk0M2Y1MmNhOTI4N2FiZWVkOTJhODZhMzUzMjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+