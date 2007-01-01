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Происшествия

В Калуге авария произошла на улице Карла Либкнехта

Дмитрий Ивьев
28.05, 17:24
0 795
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Два автомобиля столкнулись там вечером в среду, 28 мая.

Как сообщают очевидцы в сообществе «Калуга ДТП», пробка собирается в районе перекрестка с улицей Веры Андриановой.

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