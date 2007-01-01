В Калуге напали на водителя автобуса
Инцидент произошел в 23:15 25 мая, сообщили в среду в «Управлении калужского троллейбуса».
- В автобус № 97 на ост. Кубяка вошел пассажир, который в районе пл. Московской начал вести себя агрессивно — приставать к пассажирам, выражаться нецензурной бранью, стучать и нарушать правила проезда в общественном транспорте, - прокомментировали в УКТ. - Водитель был вынужден остановить транспорт и попросить успокоиться буйного пассажира, который отказывался вести себя по-человечески. Вероятно, под действием каких-то препаратов данный индивид стал производить плевки и, размахивая руками, нанёс удары водителю в область груди и головы. В итоге из левого уха водителя пошла кровь.
Составлено заявление о нападении, ведётся следствие.