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В Калуге напали на водителя автобуса

Дмитрий Ивьев
28.05, 16:51
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Фото: УКТ.
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Инцидент произошел в 23:15 25 мая, сообщили в среду в «Управлении калужского троллейбуса».

- В автобус № 97 на ост. Кубяка вошел пассажир, который в районе пл. Московской начал вести себя агрессивно — приставать к пассажирам, выражаться нецензурной бранью, стучать и нарушать правила проезда в общественном транспорте, - прокомментировали в УКТ. - Водитель был вынужден остановить транспорт и попросить успокоиться буйного пассажира, который отказывался вести себя по-человечески. Вероятно, под действием каких-то препаратов данный индивид стал производить плевки и, размахивая руками, нанёс удары водителю в область груди и головы. В итоге из левого уха водителя пошла кровь.

Составлено заявление о нападении, ведётся следствие.

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