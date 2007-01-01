Афиша Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Из-за аварии в пробке встали Грабцевское шоссе и улица Зерновая
Происшествия

Из-за аварии в пробке встали Грабцевское шоссе и улица Зерновая

Дмитрий Ивьев
28.05, 16:03
0 608
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Около 16:00 в среду, 28 мая, ДТП произошло в районе спортивного комплекса «Юбилейный».

Затруднено движение в сторону центра.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVpSXN3OTJIbnYzc0ptenEwV1FPUHc9PSIsInZhbHVlIjoiK1VYT0U1TlV3eVBrL0h2YVZoUEtOSk5ndzV5Q3ExajFUN3dVNXBPOTQ0b2VHZ3ZwZ3Jkdm9wZzhlTi9sQUtScUF4RFpabWJPeUpaUUh2a0dEVkV4SXNjbVBMcDBVQzNPcHF3R1UrYVcvUWZ0TWVRWDFLME81LzVWS0d5WEliQyt1YURyK3BWc3NnWkwyemlES3NBWFZvdVJqeWVvNUo0VXBOb2MvQ1BKVHhCaW1BZXNaWXFVcDZFNzdOUEs3K0R4cUVCSjJvcDNnUFI1VGRuYUhMdm8zbTBjSnFBVzFoMFVSczJSL2ZGY1BFamM0NDFyOUxuR29hSHJOZTdCbTFvMGl1MlQ0V3pzL0N0UU5jSUZwanpGbFQ4aWoyRXlIMHc3SG0xZFhGUllPaFNEVjl5MldIS1BrcHlpckVOYzBpVVk3aVZWenNlQk4wSDFvZ1pZaldyeFp0ZDBzVFM2aURrY28zRVBkY3I1aEVIejRQcGlTcWtkdU1mL1MvWVhnZ0pZZUx6N1hTRWZDZVhGNWVwREpNQ09iZ1ZIR0x1cFVFWEdWdEdCMUVXQTVzSkN4U24xQU1ub1ZUVytsc0RIejhzVCIsIm1hYyI6IjY0ZjE4M2IwODEyMTZmMWIxNmMwMGIxZjhiZjkzMzk5NjhkYjY2MjFhZjI5ODkwOGY0YjgzMDQ0NzRiZjFiMmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImczYVYycnBha2s2dFdCTGFwSzBpUmc9PSIsInZhbHVlIjoiOE0yQ0ZBMkVkMmJnWGRmY284YzU4UkRzMHpXQmpDRzhhMElwYS9zeTdISmxyajg5TlRla3g5NkY4Mk5mQ0x1RUpQcUJGSWFTc1hHOVFRVlR6ZVFLNVpSRXhGZTMvVU1wQnE3QWNMWkQwazhOck5DM0RRU2pqcENRK3NWN0xPb1NLN21JSEcvYVZsWlBFWW9Ua0N1amIvMVdONVBtL3htb1NJcENsRVFMaFdsWkpxTUg1S2ZLTUI3NHZCSlcwYkxSNlBmYVhCZ29udVdkclpmWEtJaGJCc3AreUdCSEQra1pkR1ZxRU9UT21Gc00vQWZFZUEyMit4VnVJUXlHZG1RUTdsM1prMVB2bnczbE1OMTRrLzg0ME4xeVJDNGRDUlZWVlViSVFZZXFCVEVEbSsxK0xDWDU4ZkNkYU1KMkkxRkJuVEV2ZmpGWGtHQW8xdVFCdDJtOEt6bGRDNTMycnhzclRUYmFKQ3pLRFFQU2tUVTR4ZE1xR3JOdTRLMzZQWnpzVDNlQTRUaW9vSnRLbzhtY21sQ3EyZzJHbytkNVdpUGx1OEhseEE0Rmd2Q1d2dks3TVJoeldFbHNaOG9BcE9nWlUzZGhqSDBobTQzZXhvQ0gxdGFZUlZabSt4bmV0V2dNbzJHUENoQ2t3OG9VSGc3VEk4THM2YURVVTIvOUludFU2eDh5RHdDQkV5QUJrVmRGcCt1aWpRYlM1U1RNeGJDY2xoZklqUFF0MWpmcGJNM0wza1hXUGhGemZSWGoxRiszTTVRVGNHQThIMzFLRnBoS1UycGxnWjdmLzdZNkRmQWxpT3hYckN6MGtqYmlPaWk1amVMNURrYU1iSE04dXFqQSIsIm1hYyI6IjU0MTg4ODE5ZDNlZWVjYmNmZDdkOWQ0YWFhNDljYmRjNWQxN2QxOGJlNGFkMTE1MDE3MWY3MGQyYWQyZjhjMWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+