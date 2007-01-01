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Происшествия

В центре Калуги из-за аварии собирается пробка

Дмитрий Ивьев
28.05, 16:30
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Днем 28 мая на перекрестке улиц Суворова и Рылеева столкнулись «Киа Рио» и «Эксид».

Также там не работают светофоры.

По Суворова, которая в данном случая является второстепенной дорогой, собирается пробка.

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