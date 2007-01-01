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Для тушения пожара в Калуге привлекли специальный поезд

Дмитрий Ивьев
28.05, 16:16
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- Сегодня в 15:01 для оказания помощи МЧС в ликвидации возгорания в здании на ул. Глаголева города Калуги был направлен пожарный поезд МЖД, в составе которого 120 тонн воды и 5 тонн пенообразователя, - сообщили 28 мая в Московской железной дороге. - Угрозы объектам инфраструктуры ОАО «РЖД» нет.

Загоревшийся магазин находится в 30 метрах от железнодорожных путей.

По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет. Но существует угроза распространения огня.

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