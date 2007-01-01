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Новость дня Происшествия

В Калуге спасатели сражаются с крупным пожаром в магазине

Дмитрий Ивьев
28.05, 15:51
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«Светория» на улице Глаголева пока продолжает гореть.

Из здания валит черный дым.

Движение на улице Глаголева днем 28 мая перекрыто. На Бутома из-за этого собралась большая пробка.

Троллейбусы №8 и №10 пока не ходят.

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