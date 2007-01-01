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Происшествия

Боеприпас обезвредили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
28.05, 13:58
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Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на улице 50 лет Октября в селе Ульяново.

Об этом 28 мая рассказали в региональном ГУ МЧС.

Боеприпас обезвредили, никто не пострадал.

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