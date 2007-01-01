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Новость дня Происшествия

В Калуге фура насмерть сбила пешехода

Дмитрий Ивьев
27.05, 17:39
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Трагедия произошла днем 27 мая на Грабцевском шоссе.

По предварительным данным полиции, водитель грузовика "Рено" сбил человека, двигавшегося по переходу.

Точные обстоятельства уточняются.

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