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Происшествия

В Калуге авария заблокировала Грабцевское шоссе

Дмитрий Ивьев
27.05, 16:59
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ДТП произошло в районе МРЭО ГИБДД днем во вторник, 27 мая.

По сообщению автомобилистов, перекрыты два ряда со стороны центра.

На дороге собирается пробка.

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