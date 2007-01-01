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Происшествия

В центре Калуги столкнулись «Фольксваген» и «Ленд Ровер»

Дмитрий Ивьев
27.05, 14:21
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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ДТП произошло около 9:20 утра во вторник, 27 мая, на перекрестке улиц Кирова и Ленина.

По данным ГУ МЧС по Калужской области, пострадал один человек.

Причины происшествия устанавливаются.

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