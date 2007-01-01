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Происшествия

В Калужской области произошло шесть лесных пожаров

Дмитрий Ивьев
27.05, 14:17
0 621
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С начала года выгорело 7,23 гектара, сообщили 27 мая в региональном Минприроды.

- Все пожары ликвидированы в день обнаружения, - подчеркнули в министерстве.

Крупных лесных пожаров не было.

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