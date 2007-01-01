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Происшествия

В Калуге пешехода сбили на улице Зерновой

Дмитрий Ивьев
26.05, 15:53
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ДТП произошло около 13:00 в понедельник, 26 мая.

По предварительным данным, человек попал под колеса легкового «Форда».

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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