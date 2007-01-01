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Происшествия

В Калуге ДТП произошло на Гагаринском мосту

Дмитрий Ивьев
26.05, 13:10
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Два автомобиля столкнулись днем в понедельник, 26 мая.

По предварительным данным, причиной происшествия стало несоблюдение дистанции при выезде со стороны дамбы.

Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

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