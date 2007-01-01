В Калужской области за день произошло четыре пожара

В воскресенье, 25 мая, спасатели ликвидировали возгорания в Мещовском, Боровском, Жуковском и Сухиничском районах. Об этом сообщило Главное управление МЧС по Калужской области.

Первый пожар произошел в 8:50 в деревне Торкотино Мещовского района. На улице Заречной загорелся жилой дом.

Всего через час новый вызов — в городе Ермолино Боровского района вспыхнула хозяйственная постройка.

Пожар в Боровском районе

В 16:49 в СНТ «Флора» Жуковского района горел гараж, а менее чем через два часа — хозяйственная постройка в поселке Середейский Сухиничского района.

Во всех случаях обошлось без пострадавших.