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Происшествия

В Калужской области за день произошло четыре пожара

Дарья Джуманова
26.05, 08:49
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В воскресенье, 25 мая, спасатели ликвидировали возгорания в Мещовском, Боровском, Жуковском и Сухиничском районах. Об этом сообщило Главное управление МЧС по Калужской области.

Первый пожар произошел в 8:50 в деревне Торкотино Мещовского района. На улице Заречной загорелся жилой дом.

Всего через час новый вызов — в городе Ермолино Боровского района вспыхнула хозяйственная постройка.

Пожар в Боровском районе
Пожар в Боровском районе

В 16:49 в СНТ «Флора» Жуковского района горел гараж, а менее чем через два часа — хозяйственная постройка в поселке Середейский Сухиничского района.

Во всех случаях обошлось без пострадавших.

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