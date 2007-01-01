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Происшествия

В Калуге ДТП произошло на улице Московской

Дмитрий Ивьев
23.05, 10:10
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Утром 23 мая два автомобиля столкнулись на перекрестке с Азаровской.

В сторону Северного занята правая полоса, сообщили очевидцы в сообществе «Калуга ДТП».

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