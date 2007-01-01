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Происшествия

В Думиничах загорелся дом

Дмитрий Ивьев
23.05, 06:59
0 319
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Пожар в поселке произошел около 17:45 в четверг, 22 мая.

Горел частный дом в Большом Пролетарском переулке.

По предварительной информации, никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

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