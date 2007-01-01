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Происшествия

В Калуге загорелась кабина фуры

Дмитрий Ивьев
23.05, 08:00
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Днем 22 мая пожар произошел на улице Товарной.

По предварительным данным, водитель большегруза готовил обед на плитке внутри кабины и неосторожно обращался с огнем.

Машину удалось потушить.

ГУ МЧС по Калужской области сообщило об одном пострадавшем.

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