Жителю Тарусского района вынесли приговор за смертельное ДТП
34-летнего мужчину признали виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц». Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в четверг, 22 мая.
Напомним, авария произошла в октябре 2024 года на трассе Калуга – Серпухов.
Водитель грузовика «Скания» выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем «ДЭУ Матиз». От удара «Матиз» отбросило на другой грузовик.
В ДТП погибли три человека, включая ребенка.
Суд приговорил виновного к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управлять транспортом в течение двух лет.