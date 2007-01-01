Жителю Тарусского района вынесли приговор за смертельное ДТП

34-летнего мужчину признали виновным по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц». Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в четверг, 22 мая.

Напомним, авария произошла в октябре 2024 года на трассе Калуга – Серпухов.

Водитель грузовика «Скания» выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем «ДЭУ Матиз». От удара «Матиз» отбросило на другой грузовик.

В ДТП погибли три человека, включая ребенка.

Суд приговорил виновного к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права управлять транспортом в течение двух лет.